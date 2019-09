"Die Geissens": Staffelauftakt am 14. Oktober bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Die Millionärsfamilie kehrt auf die Bildschirme zurück- Schwere Turbulenzen in Abu Dhabi sorgen für Aufregung- Start am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIPünktlich zum Herbst sind "Die Geissens" zurück bei RTL II: ZumAuftakt der 18. Staffel macht die Millionärsfamilie die Emirateunsicher und genießt die warmen Temperaturen in Abu Dhabi. Doch eheCarmen, Shania und Davina entspannen können, schlägt einInstagram-Post von Robert hohe Wellen und stürzt die Geissens inschwere Turbulenzen. Los geht's ab 14. Oktober 2019, 20:15 Uhr, beiRTL II.Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie gewährt ab 14.Oktober wieder Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag undexklusiven Events. Im Jetset zwischen St. Tropez und Heimatglückverschlägt es die glamouröse Familie dieses Mal in ihreLieblingsmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten - nach AbuDhabi.Beim Abstecher an den Golf liebäugeln Carmen und Robert mit demKauf einer Immobilie in der Wüstenstadt. Für Shania und Davina kommtdas nicht in Frage - die Töchter meutern vor Ort gegen den Plan derEltern. Für umso mehr Zündstoff sorgt eine anschließende Autopanne,die den Verlust des Heckspoilers nach sich zieht. Inklusive dergroßen Frage: War Carmen oder Robert schuld?Die Wogen sind schnell geglättet, doch dann ziehen dunkle Wolkenüber Abu Dhabi auf: Ein Instagram-Post von Robert stellt dasFamilienleben auf den Kopf. Die Geissens finden sich in schwerstenTurbulenzen wieder - Ausgang ungewiss."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wirdproduziert von Geiss TV."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!":Staffelauftakt am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbarPressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationMartin Blickhan089 - 64185 0Martin.Blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell