Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Palatin Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung von zielgerichteten, rezeptorspezifischen Peptidtherapeutika zur Behandlung von Krankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf und kommerziellem Potenzial. Das Hauptprodukt des Unternehmens in der klinischen Entwicklung ist Bremelanotid zur Behandlung prämenopausaler Frauen mit vermindertem sexuellem Verlangen (HSDD). (28.11.2017/ac/a/n)

Palatin Technologies Inc. habe mit Kwangdong Pharmaceutical eine Zusammenarbeit vereinbart. Ziel sei die Entwicklung und Vermarktung von bremelanotide in Südkorea zur Anwendung bei weiblicher sexueller Dysfunktion. Kwangdong werde eine exklusive Lizenz gewährt.Die Analysten von Canaccord Genuity halten die Vereinbarung für eine umsichtige Strategie von Palatin Technologies um einen Marktzugang zu erhalten und verfügbare Ressourcen in die Weiterentwicklung der Pipeline zu stecken. Im ersten Quartal 2018 könnte in den USA ein Zulassungsantrag gestellt werden. Die mögliche Markteinführung wird von Analyst John Newman in 2019 erwartet.