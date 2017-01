Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,26 Euro -0,75% (18.01.2017, 14:13)



NYSE Euronext-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,61 USD +0,33% (18.01.2017, 16:41)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



NYSE Euronext-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IAG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.



(18.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: IAG) weiterhin zu kaufen.Das Produktionsvolumen von IAMGOLD Corp. in 2016 habe etwas über der Guidance des Unternehmens gelegen Die Prognose von Canaccord Genuity wurde um 2,5% übertroffen. Alle produzierenden Assets hätten sich mit ihrer Performance am oberen Ende der Planungen bewegt.Analyst Tony Lesiak rechnet mit einem anhaltenden Neubewertungspotenzial der IAMGOLD-Aktie in 2017. Eine positive Entwicklungsentscheidung in Bezug auf das Saiola-Expansionsprojekt, die Fertigstellung einer Vor-Machbarkeitsstudie für das Cote Gold-Projekt, die Exploration bei Saramacca sowie weitere Arbeiten bei Boto, Pitingui und Fala sollten die Grundlage dafür bilden.Die IAMGOLD-Aktie notiere weiterhin mit einem Bewertungsabschlag gegenüber der Peer Group. Beständige operative Verbesserungen würden höhere Bewertungsmultiplen rechtfertigen.Börsenplätze IAMGOLD-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:4,29 Euro -0,37% (18.01.2017, 16:19)