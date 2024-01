Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Alarm aus China: Nio hat am Dienstag in einem wahren Kursmassaker gleich – 9,6 % verloren. Die Chinesen haben zuletzt mit einigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Die sind nun fast wieder Geschichte, lässt sich kritisch feststellen. Denn die Notierungen haben nun wieder klar den Abwärtstrend bestätigt, der schon halbwegs überwunden zu sein schien. Die Aktie hat damit gleich zwei wichtige Indikatoren wieder in den roten Bereich getrieben.

Nio: Das sind wichtige Signale!

Denn die Aktie verläuft direkt unterhalb des GD100 – und hat damit ca. -5,9 % Abstand. Zudem ist die Distanz zum GD200 auf nunmehr -9,4 % angewachsen. Der Titel ist damit im technischen Baisse-Modus – während Analysten noch immer davon ausgehen, die Aktie könnte sich um gut 20 % vorwärts bewegen. Das Kursziel käme also der Marke von 10 Euro vergleichsweise nahe, so die Hoffnung.

