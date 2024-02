Palantir wird gerade als neue KI-Perle entdeckt

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie des amerikanischen KI-Unternehmens Palantir Technologies geht aktuell so richtig durch die Decke. Seit Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen zu Beginn der vergangenen Woche ist der Kurs um 50 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit November 2021 erreicht. Seit Ende 2022 hat sich der Börsenwert mittlerweile mehr als vervierfacht.

2023 war für das Softwareunternehmen ein Rekordjahr. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 608 Millionen US-Dollar, was im Rahmen der Markterwartungen lag. Bei dem zum ersten Mal überhaupt generierten Nettogewinn lag das Unternehmen mit 210 Millionen Dollar aber über dem Konsens. Zudem überzeugte Palantir mit einem sehr optimistischen Ausblick. Firmenchef Alex Karp sprach von einem „regelrechten Ansturm an Aufträgen“, wobei vor allem US-Unternehmen die KI-Angebote von Palantir nachfragen. In Europa dagegen sind die Kunden eher noch zurückhaltend.

Auf wikifolio.com sind rund drei Prozent aller Musterdepots bei Palantir engagiert. In den vergangenen Wochen und Monaten überwogen beim Blick auf das Trading-Sentiment eindeutig die Käufe, was sich ausgezahlt hat. Gestern wurden nach dem starken Kursanstieg dann vermehrt auch mal Gewinne mitgenommen:

Allzeithoch nach 2.000 Prozent Wertzuwachs

Richard Dobetsberger (Ritschy) hat vor fast genau einem Jahr damit begonnen, die Palantir-Aktie für sein überaus beliebtes wikifolio UMBRELLA zu erwerben. Bis in den Mai hinein nutzte er die damals noch einstelligen Notierungen immer wieder für Zukäufe. Während der Kursrallye in den Monaten danach nahm er erste Gewinne mit, schlug bei Rücksetzern aber auch immer mal wieder zu. Die jüngsten Käufe erfolgten kurz vor der Zahlenveröffentlichung des Unternehmens. Am vergangenen Freitag und zum Start in die neue Woche wechselte er wieder die Seiten und nahm dabei Gewinne von um die 50 Prozent mit. Auch dank der erfolgreichen Trades bei Palantir ist das seit dem Herbst 2012 mit rund 2.000 Prozent im Plus liegende wikifolio gerade auf ein neues Rekordhoch geklettert. Im Durchschnitt konnte der Wert des Portfolios damit jedes Jahr um mehr als 30 Prozent gesteigert werden. Der Trader setzt in diesem Depot auf eine nicht zu große Anzahl (aktuell elf) von Unternehmen mit einem seiner Ansicht nach großen Innovationspotential. Dominiert wird das Portfolio momentan von Rheinmetall (36 Prozent Anteil). Palantir ist noch mit gut sieben Prozent gewichtet und damit die fünftgrößte Position.

Schnelle Gewinne und starke Kursausschläge

In dem wikifolio BullenArena tauchte die Palantir-Aktie Mitte Januar wieder auf, weil der hier eher kurzfristig orientierte Egon Peters (AL1619) womöglich eine interessante technische Formation bei dem Titel erkannt hatte. Es kann aber auch an der relativen Stärke der Aktie oder einfach nur dem Bauchgefühl des Traders gelegen haben. Diese drei Aspekte stehen bei dem wikifolio nämlich im Fokus des Handelns. Was auch immer der Anlass gewesen ist, der frühzeitige Einstieg wurde bei dem am vergangenen Dienstag erfolgten Verkauf mit einem realisierten Gewinn von 19 Prozent belohnt. Die in dem wikifolio-Zertifikat investierten Anleger sahen sich in den vergangenen Jahren mit wilden Kursschwankungen konfrontiert, die unter dem Strich seit dem Start vor knapp acht Jahren aber zu einem Wertzuwachs von 147 Prozent geführt haben.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.