BioNTech: Es geht steil bergauf!

Das deutsche Biotech-Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte am 22.06.22 bei 111 Euro ein Tief ausbilden, seither geht es steil nach oben!



Aus Sicht der Charttechnik lässt sich dabei eine Aufwärtstrendgerade (rot) einzeichnen, an der sich die Notierung immer weiter nach oben hangelt. Dabei konnte am gestrigen Handelstag nun sogar die wichtige 200-Tage Linie übersprungen werden, welche bis dato als starker Widerstand fungierte. Per Se ein neuerliches Kaufsignal! Achten Sie weiter auf die Aufwärtstrendgerade, solange diese intakt ist, stehen alle Börsenampeln auf grün. Zur Stunde notiert BioNTech bei 164,80 Euro.

BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.