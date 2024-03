Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.KI, Big Data und Verteidigung würden derzeit zu den absoluten Top-Trends gehören, die an der Börse gespielt würden: Palantir bediene sie alle drei und dürfe sich nun über einen Großauftrag von der US-Army freuen. Eine Tochtergesellschaft des US-Konzerns habe einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten, um Phase 3 des Next-Generation-Zielsystems TITAN zu beginnen. TITAN nutze künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Schützen im Krieg die Zielerfassung außerhalb der eigenen Sicht zu ermöglichen. Der Auftrag umfasse die Entwicklung von zehn TITAN-Prototypen und habe ein Volumen von 178,4 Mio. USD.Bei den Anlegern komme dies gut an, die Aktie springe auf den höchsten Stand seit Ende 2021. Dies zeige einmal mehr, dass der Konzern bei KI-gestützten Anwendungen im Verteidigungsbereich führend sei. Mit dem Sprung auf ein neues Zweijahreshoch habe die Palantir-Aktie zudem ein Kaufsignal generiert. Der Titel bleibe heiß, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: