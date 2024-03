NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von BofA Securities:Mariana Perez Mora, Analystin von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Das Unternehmen sei zum Hauptauftragnehmer für das Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN)-Bodenstationssystem der Armee ernannt worden. Dies sei das erste Mal, dass ein Softwareunternehmen zum Hauptauftragnehmer für ein "Hardware"-Produktionsprogramm ernannt worden sei, was die Analystin als Signal dafür sehe, dass das Verteidigungsministerium den Wandel begrüße, und diese Nachricht als Beginn einer "neuen Ära der Beschaffung" betrachte. Sie sehe den Gewinn als "Zementierung von Palantir als KI-Prime in der Welt der Verteidigung".Mariana Perez Mora, Analystin von BofA Securities, stuft die Aktie von Palantir Technologies weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 24,00 auf 28,00 USD an. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:24,82 EUR +3,50% (07.03.2024, 12:06)