Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) weiterhin zugreifen.KI, Big Data und Verteidigung würden derzeit zu den absoluten Top-Trends zählen, die an der Börse gespielt würden: Der US-Konzern Palantir bediene sie alle drei und habe sich zuletzt über einen neuen Großauftrag der US-Army freuen können. Die Aktie habe einen starken Lauf und nun teile der CEO auch gegen die Short-Seller aus.Alex Karp, CEO von Palantir Technologies, bekannt für seine krassen Aussagen, habe nun in einem CNBC-Interview gegen die Short-Seller (Leerverkäufer) gewettert. Er habe gesagt, dass die Leerverkäufer "ein wirklich großes amerikanisches Unternehmen - nicht nur unseres - ohne Grund leerverkaufen, aber sie lieben es einfach, große amerikanische Unternehmen herunterzuziehen, damit sie Geld verdienen, um sich ihr Kokain kaufen zu können."Karp habe im Anschluss noch einen drauf gelegt, um seine Abneigung gegen die Short-Seller klarzumachen: "Und das Beste, was den Leerverkäufern passieren kann, ist, dass wir ihre Koksdealer zu ihren Häusern führen, nachdem sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können".Im Interview habe er allerdings auch über die wichtige Entwicklung in der Branche gesprochen. "Eines der wichtigsten Dinge, die in der Softwarebranche passiert sind, war, dass große KI-Modelle wie "LLMs" die Menschen davon überzeugt haben, dass man mit KI einen Mehrwert erzielen kann", habe er gesagt.Der Palantir-CEO sei für seine krasse Ausdrucksweise bekannt. Aktuell habe er dafür auch Rückenwind, denn die Aktie habe weiterhin einen starken Lauf. Als nächstes Etappenziel stehe der Sprung über den Widerstand bei der 27-Dollar-Marke an.Mutige Anleger können weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)