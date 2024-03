NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,48 USD +2,81% (05.03.2024, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hongkong (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von CLSA:Ding Luo, Analyst von CLSA, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) von "buy" auf "outperform" herab.Der Nettoverlust des Unternehmens im vierten Quartal habe sich weiter erhöht und eine neue Marke werde im dritten Quartal auf den Markt kommen, so Ding Luo in einer Research Note. Laut CLSA habe Nio zwar stetige Fortschritte beim Aufbau seines Batterietausch-Netzwerks gemacht, aber das Unternehmen sehe ein langsameres Wachstum, was zu reduzierten Schätzungen führe.Ding Luo, Analyst von CLSA, stuft die Aktie von Nio von "buy" auf "outperform" herab und senkt das Kursziel von 9,80 auf 6,00 USD. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:5,13 EUR +1,68% (06.03.2024, 12:31)