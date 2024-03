NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach wie vor mit dem Votum "buy" ein.Die Citi erwarte für das 3. Quartal ein ausgeglichenes Ergebnis. Der nordamerikanische Markt sei in Bezug auf die Lagerbestände sauberer, obwohl die Promotionen weiterhin hoch seien und die Einzelhändler bei den Bestellungen vorsichtig seien. Citi sehe eine Rückstellung der Verkäufe als ein wahrscheinliches "Deck Clearing"-Ereignis, das zu einer kurzfristigen Schwäche führen könnte, obwohl sie glaube, dass jede Schwäche als Kaufgelegenheit betrachtet werden sollte.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Nike unverändert mit "buy" ein und senken das Kursziel von 135 auf 125 USD. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:93,05 EUR +0,43% (14.03.2024, 14:00)