Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

93,00 EUR +0,49% (12.03.2024, 13:52)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,08 USD +1,94% (11.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Alex Straton, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen sehe einen Aufwärtstrend für den Gewinn pro Aktie für Q3 und das Geschäftsjahr aufgrund der "niedrigen Messlatte", die im letzten Quartal gesetzt worden sei, aber sehe die Wertsteigerung der Aktie als abhängig von einer verbesserten Sichtlinie zu den langfristigen Wachstums- und Rentabilitätszielen von Nike, was wahrscheinlich nicht vor Q4 der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 "frühestens" der Fall sein werde, so Morgan Stanley in einer Gewinnvorschau-Notiz für Investoren.Das Unternehmen sehe angesichts vieler potenzieller positiver Katalysatoren in den nächsten zwölf Monaten eine "scheinbar übermäßig pessimistische Stimmung", glaube jedoch, dass der Q3-Bericht "wahrscheinlich wenig dazu beitragen werde, das Narrativ zu ändern".Alex Straton, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Nike nach wie vor mit "overweight" ein und senkt das Kursziel um 1 USD auf 124 USD. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie: