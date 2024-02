Wohin geht es nun, Amdocs?

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Der Aktienkurs von Amdocs wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" betrachtet. Die Rendite von Amdocs liegt mit 1,64 Prozent mehr als 574 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,45 Prozent, während Amdocs mit 5,1 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Amdocs-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 88,99 USD, was nur geringfügig unter dem aktuellen Schlusskurs von 91,21 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 89,48 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird Amdocs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Amdocs beträgt 1,98 Prozent, was nur geringfügig über dem Durchschnitt von 1,83 Prozent liegt. Daher erhält Amdocs in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Amdocs-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Amdocs, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 15,12 Prozent steigen. Zusammengefasst erhält Amdocs von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.