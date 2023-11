Interessante Signale bei SLM!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Aktie von Slm wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 10,99 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der 50 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung gemäß der fundamentalen Analyse.

Analysten bewerten die Slm-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,7 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,73 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Slm eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,99 Punkten, was darauf hinweist, dass Slm weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,69, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt erhält das Slm-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Slm in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Bewertung der Slm-Aktie basierend auf dem KGV, den Analysteneinschätzungen, dem RSI und der Anleger-Stimmung zeigt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.