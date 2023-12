Interessante Signale bei Core Scientific!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Core Scientific herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,51 Punkten, was darauf hinweist, dass Core Scientific überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,65, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch hier wird das Wertpapier mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Untersuchung eine starke Aktivität und eine hohe Beitragsanzahl. Dies lässt eine "Gut"-Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Core Scientific bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse ist die Aktie von Core Scientific mit einem Kurs von 1,74 USD inzwischen +138,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +180,65 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für die beiden Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".