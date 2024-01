Plug Power: Unfassbar!

Plug Power hat es wieder geschafft! Die Aktie konnte am Montag gleich 2,2 % zulegen und robbt sich in die Nähe der Marke von 4 Euro. Die Amerikaner konnten dabei jedoch keine neue Nachricht platzieren. Das regt den Verdacht an, dass es keine nennenswerten Änderungen in der Bewertung von und für Plug Power mehr gibt. Die Aktie ist weiterhin sehr teuer, meinen die wirtschaftlich orientierten Analysten. Analysten, die bei Marketscreener zusammengefasst werden, gehen jedoch von deutlich steigenden Kursen aus.

Plug Power: Mehr als 6 Dollar?

Die Rechnung ist relativ einfach. Aktuell ist Plug Power fast 2,6 Mrd. Dollar wert. Sie soll aber demnach ca. 5 Mrd. Dollar wert sein können – doch kann das sein? Wirtschaftlich betrachtet kaum. Denn nicht nur 2023 war verlustreich, 2024 soll es gleichfalls sein. Oder wissen die Analysten hier etwa aktuell mehr als der Markt?

