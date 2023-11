Palantir - Goldene Zeiten oder runter auf 5$?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Kurs der Palantir-Aktie konnte bis zum Ende der Handelswoche erheblich zulegen, und am Freitag stieg er um gut fünf Prozent. Bereits am Vortag hatte die Aktie positiv auf die aktuellen Quartalszahlen von Palantir reagiert. Zudem haben die Kursziele der Analysten inzwischen zugenommen, wobei insbesondere Wedbush optimistisch gestimmt ist.

Es ist jedoch anzumerken, dass die Analysten aufgrund der Bewertung und der schwierigen Prognostizierbarkeit der Geschäftsentwicklung von Palantir weiterhin überwiegend skeptisch sind. Der derzeitige Konsens für das Kursziel liegt bei 15,76 US-Dollar, was ein zweistelliges Abwärtspotenzial für die Palantir-Aktie impliziert.

Einige Beispiele der Analystenbewertungen sind wie folgt: Die Deutsche Bank hat ihre Verkaufsempfehlung erneuert und ein Kursziel von 11,00 US-Dollar festgelegt. Jefferies rät dazu, die Aktie zu halten, mit einem Ziel von 18,00 US-Dollar. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel von elf auf zwölf US-Dollar, blieb jedoch bei "Halten", da das Chance-Risiko-Verhältnis bei anderen Aktien als günstiger erachtet wird. Morgan Stanley empfiehlt den Verkauf mit einem Kursziel von 9,00 US-Dollar. Am pessimistischsten ist RBC Capital mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von lediglich 5,00 US-Dollar.

Im Gegensatz dazu hat die HSBC die Aktie nach den Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 21,00 US-Dollar festgelegt. Der Wedbush-Analyst Dan Ives hält sogar 25,00 US-Dollar für realistisch und bestätigte damit seine frühere Einschätzung. Er begründet dies damit, dass Palantir eine erhöhte Nachfrage nach seinen Produkten verzeichnet, was sich in den besser als erwarteten Zahlen und der angehobenen Prognose widerspiegelt. Insbesondere die KI-Plattform AIP trägt zunehmend zum Erfolg bei, da neue Kunden gewonnen werden und bestehende Geschäftsbeziehungen ausgebaut werden.

In Bezug auf das vierte Quartal in Folge mit Gewinn schreibt Ives: "Mit einem weiteren Schritt auf dem goldenen Weg für Palantir ist das Unternehmen weiterhin gut positioniert, um von den starken kommerziellen und staatlichen Ausgaben bis zum Jahresende 2024 zu profitieren."

Wo kommen diese unterschiedlichen Kursziele her?

Gehen wir in die Charttechnik und schauen uns an, wie wir die oben genannten Prognosen einordnen können. Zunächst einmal sehen wir Palantir langfristig als äußerst interessante Aktie. Allerdings sehen wir aufgrund der Struktur im Chart die jüngste Aufwärtsbewegung ebenfalls kritisch. Sie ist einfach nicht impulsiv, das heißt fünfteilig, sondern korrektiv dreiteilig mit vielen Überlappungen verlaufen. Das ist für uns ein Grund, sehr vorsichtig zu bleiben.

Wir denken, dass diese Aufwärtsbewegung (im Chart von (a) zu (b)) noch Bestandteil der Korrektur ist, die wir erst im Bereich unserer violetten Box zwischen 13,08$ und 8,98$ enden sehen. Den idealen Trendwendepunkt sehen wir bei 11,39$. Wir glauben, dass die Deutsche Bank (11,00$), Morgan Stanley (9,00$) und Goldman Sachs (12,00$) richtig liegen. Alle drei sehen das Kursziel deutlich weiter unten. Welches Retracement man wählt, ist Geschmackssache. Wir orientieren uns dran, was in den meisten Fällen ein Idealziel ist, nämlich am 61,80%-Retracement (11,39$).

Und was ist mit den Einschätzungen von HSBC (21,00$) und Wedbush (25,00$)? Die HSBC könnte in der Tat auch richtig liegen, allerdings sehen wir die Möglichkeit eines Ausbruchs über die 20,24$ nicht als Befreiungsschlag an, sondern als eine Ausdehnung der korrektiven Aufwärtsbewegung. Eine extendierende Welle (b). Diese hat technisch Platz bis 22,96$. Die Konsequenz wäre dann aber dieselbe. Denn die finale Abwärtsbewegung (Welle (c)) würde ebenfalls zurückkommen auf das Niveau, welches Morgan Stanley, Goldman Sachs und die Deutsche Bank ausgeben.

Einzig die Prognose von Wedbush sehen wir als zu kühn an, denn das würde bedeuten, dass sich Palantir in Gänze nach oben befreien kann und somit wäre das Kursziel auf der Oberseite sicher nicht nur 25,00$, sondern deutlich höher. Langfristig rechnen wir sogar mit Kursen im Bereich um etwa 80,00$.

Jeffries rät zu halten und gibt ein Kursziel von 18,00$ aus. Nun gut, die Aktie steht jetzt bei 18,52$. Brauchbar ist diese Analyse sodann eher nicht. Interessant ist die Prognose von RBC Capital. RBC Capital sieht Palantir heftig ausverkaufen bis auf 5,00$. Und das ist eine berechtigte Annahme, auch wenn sie schmerzhaft klingen mag.

Wer unsere Analysen kennt (zum Beispiel aus unseren Videos auf YouTube), weiß, dass wir ebenfalls seit Monaten auf diese Gefahr hinweisen. Allerdings sehen wir dieses Szenario weniger wahrscheinlich als das, was wir oben beschrieben haben (Kursziel: etwa 11,00$). Aber warum kommt die RBC Capital auf 5,00$?

Ganz einfach, falls die übergeordnete Korrektur noch nicht abgeschlossen sein sollte, wäre die Aufwärtsbewegung vom Tief bei 7,28$ in ihrer Gesamtheit korrektiv. Das nächste Ideallevel auf der Unterseite unter 7,28$ liegt beim so genannten 88,70%-Retracement vom Allzeithoch aus berechnet. Und das ist bei etwa 5,00$. Diese Gefahr bleibt technisch bis 26,06$ bestehen, da diese Korrekturwelle 4 erst dort technisch nicht mehr möglich ist.

Und was machen wir jetzt mit diesen Informationen?

Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital und wir sagen, die Aktie wird fallen. Jeffries sagt, Preis erreicht, gibt aber dann keine weitere Prognose mehr aus. Insofern fällt Jeffries hier als Ratgeber für uns aus. Wedbush und HSBC sehen Palantir weiter steigen, wobei wir die HSBC-Prognose und ebenso diese von Wedbush als recht zaghaft ansehen.

Vier sagen abwärts, zwei aufwärts. Wenn man die Mehrheit entscheiden lässt, müsste man abwarten. Und genau das machen wir. Wir warten ab, bis Palantir die Korrektur sauber abschließt, entweder innerhalb der violetten Box zwischen 13,08$ und 8,98$ oder im schlimmsten Fall erst bei etwa 5,00$.

Nach Abschluss der Korrektur kann Palantir langfristig Kurse im Bereich um und über 80,00$ erreichen. Das wird aber Jahre dauern.

Wenn du mehr über uns erfahren und diese Chance nicht verpassen möchtest, solltest du dich bei uns registrieren. Von uns bekommst du zu allen Titeln, die wir handeln und beobachten, lückenlose analytische Unterstützung und ein vollwertiges Depotmanagement inklusive Handelssignalen.

Mit uns kommt jedes Depot ins Plus. Durch unseren Handelsstil erzielen wir regelmäßig höhere Renditen als die Indexe S&P 500, DAX, Dow Jones und Nasdaq.

Zu unserer Webseite: https://libertystockmarkets.de/

Zu unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@LibertyStockMarkets/videos

Disclaimer/Risikohinweis:

Die hier angebotenen Beiträge der Liberty Stock Markets GmbH dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern um journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen beziehungsweise Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Mitarbeiter der Liberty Stock Markets GmbH können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hier besprochenen Titel, Wertpapiere der besprochenen Unternehmen/Titel/Aktien halten und daher kann ein Interessenkonflikt bestehen.