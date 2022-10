Nordex SE: Trendwende!?!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Hersteller von Windanlagen (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) hatte Mitte August eine Abwärtsbewegung gestartet.



Diese kennzeichnete sich aus Sicht der Markttechnik durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs (siehe Chart Punkte 2 und 3). Die Trendbewegung ist seit gestern passe, da die Notierung über den letzten Hoxhpunkt klettern konnte (schwarze Linie). Spätestens hier sollten alle Shortpositionen glatt gestellt sein. Aktuell notiert Nordex SE bei 9,11 Euro.



Nordex SE Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.