Nordex im Aufwind

Call auf Nordex: 95 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 29.07.2022, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Nordex befand sich seit Mitte April 2022 in einem beschleunigten Abwärtstrend, der aktuell aber als durchbrochen erscheint. Die Firmen mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energie sind aufgrund des Gaspokers mit Russland im Aufwind. Nordex im Speziellen konnte einen Großauftrag an Land ziehen und sich ein Stück weit aus seiner misslichen Lage befreien.

Der kriselnde Windkraftanlagenbauer Nordex zieht seinen Kopf Schritt um Schritt aus der Schlinge. Obwohl der weltweite Windmarkt boomt, schreiben Turbinenhersteller rote Zahlen. Auch der Turbinenhersteller Nordex kämpft seit Langem mit dem schlechten Geschäftsumfeld. Vor wenigen Wochen sorgte die Schließung eines Rotorblattwerks am Standort Rostock für Aufregung. Die Rotorblattfertigung im Norden Deutschlands ist seit Jahren nicht ausgelastet. Das dürfte den Hamburgern einen zweistelligen Millionenverlust pro Jahr einbringen. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben. So kommt der Zuschlag für einen 147,5-Megawatt-Windpark in Finnland gerade rechtzeitig. Der Gaskonflikt mit Russland sollte mittelfristig die Auftragslage für Windturbinen wieder verbessern.

.

Zum Chart

.

Die Abwärtsentwicklung nach dem All Time High begann für die Aktie von Nordex schon Anfang April 2021. Nach einer kurze Bear-Market-Rally beginnend mit dem 24. Februar 2022 setzte sich die Kurserosion nur umso schneller fort. Die Erosion stoppte im partiellen Tief im Bereich von 7 Euro, wobei dieses Level zuletzt Ende September 2017 gehandelt wurde. Bei der Magic Number von 7 Euro gelang dem Aktienkurs auch der Rebound, der mittlerweile einen Kursgewinn von 39 Prozent erreicht hat. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch der gestrige Kursanstieg von über 14 Prozent bis zum Kurs von 9,70 Euro, was auf eine generelle Rally bei den Erneuerbaren und dem Auftragseingang zurückzuführen ist. Auf den ersten Blick scheint der Kurs in einer Bodenbildungsphase zu sein. Bei Werten wie Nordex, wo ein leichter Gewinn aktuell erst für das Jahr 2024 prognostiziert wird, könnte sich dieser Break Even Punkt eventuell vor verschieben.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,55 // 12,24 Euro Unterstützungen: 9,09 // 7,00 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Nordex-Aktie bis auf 11,64 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SH7BF4) überproportional mit einem Omega von 4,62 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 61 % und dem Ziel bei 11,64 Euro (0,78 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.08.2022 eine Rendite von rund 95 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 8,48 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 62 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,52 zu 1, wenn bei 8,48 Euro (0,15 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SH7BF4

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,40 - 0,42 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 16,77 Euro

Basiswert: Nordex SE



akt. Kurs Basiswert: 9,69 Euro Laufzeit: 17.03.2023

Kursziel: 0,78 Euro Omega: 4,62

Kurschance: + 95 Prozent Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.