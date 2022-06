Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 22.6.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index erfüllte zuletzt die Prognose tieferer Kurse bis 13035 Punkten bis 12945 Punkten.

Der Tiefpunkt lag bei 13007.91 Punkten.

Da diese Prognose mit einem X-Sequentials X4 Muster erstellt wurde, ließ sich dieses nicht mehr weiterführen.

Im Tagesverlauf der Dienstagssitzung passten zudem die Proportionen nicht mehr zu dem am Montag erkannten, potenziellen X-Sequentials X5 Muster.

Am vergangenen Montag und heutigen Dienstag kam es zu keinem trade.

Stand des Daytradings seit Mai 2022 beträgt daher weiterhin +727,16 Punkte.

Im Laufe des heutigen Dienstags merkte ich das ich meinen Tradingplan überarbeiten musste.

Meine Analyse des Kursverlaufs ergab, dass sich ausgehend vom 5.5.2022 bis zum Hoch bei 14709.38 Punkten am 6.6.2022 ein negatives X-Sequentials X5 konstruieren ließ.

Demzufolge wurde am 16.6.2022 bei 13007.91 Punkten das X-Sequentials 5XZ Tief dieses negativen X-Sequentials X5 Musters ausgebildet.

Es ergibt sich nachfolgende Folgeprognose:

Es ist ein Kursanstieg bis zur X-Sequentials "X" Marke dieses Kursmuster bei 13948 Punkten zu erwarten.

Das Mindestkursziel befindet sich bei 13882.30 Punkten.

Sollte nur das Mindestkursziel erreicht, oder sollte der DAX Index bereits den Hochpunkt einer Zwischenbewegung gesehen haben, dann sollte mit einer Abwärtsbewegung 12.335 Punkten bis 12.215 Punkten gerechnet werden.

Sollte hingegen das vollständige Kursziel bei 13948 Punkten erreicht werden, dann bestehen gute Chancen darauf, dass der DAX Index im Anschluss Unterstützung im Kursbereich von 13940 Punkten bis 13000 Punkten Unterstützung findet und einen Folgeanstieg hinlegt.

Jedoch ist hier die Prognose auf Tagesbasis mit einem Kursrückgang bis 12.335 Punkten bis 12.215 Punkten zu beachten.

Es kann jedoch intraday etwas dauern, bis sich ein Shorteinstieg ergibt.

Das nächste X-Sequentials Zeit Ziel zeigt auf den Zeitraum vom 30.6.2022 bis zum 1.7.2022.

Daher ist im intraday Trading bis die Gegenbewegung abgeschlossen, ist das traden einer Aufwärtsbewegung bis 13948 Punkten zu bevorzugen.

Da ich am Mittwoch nur die ersten ein, zwei Stunden an meinem Arbeitsplatz sein kann, habe ich mich für folgende Ordes entschieden.

1) Long bei 13443.78 Punkten.

Initial Stopp bei 13293.99 Punkten.

Kursziel bei 13900 Punkten.

2) Long bei 13566.81 Punkten.

Initial Stopp bei 13293.99 Punkten.

Kursziel bei 13900 Punkten.

3) Short bei 13007.90m Punkten.

Initial Stopp bei 13443.77 Punkten.

Kursziel bei 12350 Punkten.

Um der Stopp enger setzen zu können, muss ich die Markteröffnung am Mittwoch abwarten.

Ggf. muss ich die Take Profits tiefer setzen, da ich nichts dem Zufall überlassen möchte.

Ich kann, wie zuvor erwähnt, am Mittwoch leider nur kurz anwesend sein.

Das DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading können Sie kostenlos im Technical-Trading-Profits.com Forum verfolgen:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=8&part=2#postid-145

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/v30W6by/DEU40-2022-06-21-21-24-38-6efec.png

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

http://www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!