Bitcoin, Gold, Tesla - das große Webinar

Nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag dürfte wohl auch der letzte Anleger den März als ersten Zinssenkungstermin der Fed von seinem Wunschzettel gestrichen haben. Fast doppelt so viele Stellen wie erwartet hat eine weiter rund laufende US-Wirtschaft im Januar geschaffen, und auch die Stundenlöhne stiegen mit 0,6 Prozent doppelt so stark wie von den Ökonomen prognostiziert. Deutlich und schnell sinkende Zinsen kann bei dem Boom am amerikanischen Arbeitsmarkt wohl keiner wirklich realistisch erwarten. Auf der anderen Seite aber steht eben auch eine Wirtschaft, die keinerlei Rezessionstendenzen zeigt, was wiederum für die Entwicklung der Unternehmensgewinne nicht die schlechteste aller Welten ist.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch deshalb dürfte sich die Wall Street, die dazu noch fulminante Quartalszahlen und – ausblicke der großen Big Techs verarbeiten durfte, nur kurz geschüttelt haben, während der Dämpfer durch die Zahlen an der Frankfurter Börse auch heute Morgen noch zu spüren ist. Der Deutsche Aktienindex hat eben keine „Magnificent Seven“, die scheinbar in einer anderen Liga spielen, was Gewinn- und Umsatzwachstum angeht. Die 17.000 Punkte erweisen sich für den Markt damit weiterhin als harte Nuss, die in einem Umfeld trüber konjunktureller Aussichten hierzulande auch noch ein paar Wochen den berühmten Deckel auf den Markt darstellen könnten.