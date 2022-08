Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

172,92 EUR -0,20% (04.08.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

173,70 EUR +0,29% (04.08.2022, 09:12)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (15.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - adidas: Talfahrt gestoppt? - ChartanalyseFür den Sportartikelhersteller aus dem fränkischen Herzogenaurach (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) lief es im Jahr 2022 bislang alles andere als rund, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Beinahe vom ersten Tag an - das bisherige Jahreshoch sei am 5. Januar bei 263,75 EUR markiert worden - habe die Aktie abgegeben und noch nicht einmal seit Jahresbeginn oberhalb des GD200 notiert. Stattdessen hätten die Papiere am 14. Juli bei 153,52 EUR den vorläufigen Tiefpunkt gefunden und zu diesem Zeitpunkt bei einem 2022er Ergebnis von -39,4% gestanden. Seit dem Tief zeichne sich jedoch eine Stabilisierung ab, wobei die Kurse in den vergangenen Wochen zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergegangen seien.Ausblick: Mit einem volatilen Verlauf rund um das markante März-Tief bei 170,08 EUR hätten sich die Notierungen nun in die Spitze eines Dreiecks geschoben. Damit könnten jetzt neue charttechnische Impulse unmittelbar bevorstehen.Das Long-Szenario: Gelinge der Aktie der Sprung über die Juni-Abwärtstrendgerade - womit das Dreieck nach oben aufgelöst werden würde -, sollte es anschließend zur Bestätigung auch über die 100-Tage-Linie bei 181,15 EUR gehen. Damit wäre auch das August- und das Juli-Top bei 178,60 EUR bzw. bei 179,62 EUR überwunden, womit sich Platz bis zum Juni-Hoch bei 191,20 eröffnen dürfte. Rein rechnerisch ließe sich aus dem Dreieck sogar Aufwärtspotenzial bis an die runde 200er Marke ableiten. Auf dem Weg dorthin sei allerdings die Volumenspitze bei 194,00/195,00 EUR als weiterer Widerstand zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: