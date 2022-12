XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (20.12.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Die schwächsten Aktien des Vorjahres würden oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer markanten Erholungsbewegung neigen. Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um sich diesen Effekt zunutze zu machen, hätten die Analysten die schwächsten Indexmitglieder aus DAX, MDAX und SDAX analysiert. Dabei wollten sie nicht blind auf die "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern würden zusätzlich noch einen Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vornehmen. Ein interessanter Tradingkandidat stelle deshalb möglicherweise die adidas-Aktie dar. Nach einem ersten Erholungs-Spike Anfang November habe der Titel zuletzt eine klassische Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 123,08 EUR) ausgeprägt. Entsprechend dürfte eine "bullishe" Auflösung dieses Konsolidierungsmusters den Grundstein für einen weiteren Aufwärtsimpuls legen. Interessanterweise ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Kursziel von rund 160 EUR, welches gut mit dem Kreuzwiderstand aus diversen horizontalen Barrieren und der 200-Tage-Linie (akt. bei 158,50 EUR) harmoniere. Als Stop Loss biete sich im Ausbruchsfall indes das Dezembertief bei 114,60 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.12.2022)