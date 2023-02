XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

140,72 EUR +1,05% (13.02.2023, 09:11)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (13.02.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Zum Jahresende 2022 hätten die Analysten einige "Silvesterwetten" vorgestellt. Häufig würden besonders schwache Titel des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres deutliche Erholungschancen bieten. In diese Kategorie sei seinerzeit die adidas-Aktie gefallen, welche zudem noch einen überzeugenden Chartverlauf aufgewiesen habe. Zwischenzeitlich habe die erwartete "Rohrkrepierer-Rally" den Titel bis in den Zielereich der horizontalen Barrieren der letzten sechs Jahre bei rund 160 EUR getragen, doch die Kursentwicklung vom Freitag habe tiefe Spuren hinterlassen. So habe das Papier ein deutliches Abwärtsgap (154,72 EUR zu 144,68 EUR) hinnehmen müssen. Mit der beschriebenen Kurslücke habe die Aktie zudem den Erholungstrend seit November (akt. bei 153,05 EUR) gebrochen und sei erneut unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 146,66 EUR) zurückgefallen.Auf der Indikatorenseite liefere der MACD gerade ein neues Ausstiegssignal, während im Verlauf des RSI eine Toppbildung vorliege. In der Summe habe das Chartbild ernsthaften Schaden genommen. Unterstützungen bestehen bei 129 EUR und vor allem bei rund 116 EUR (Tiefs vom Dezember), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:141,86 EUR +1,94% (13.02.2023, 09:25)