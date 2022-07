XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

165,00 EUR -2,05% (11.07.2022, 10:04)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (11.07.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Für den deutschen Leitindex ging es am Freitag per Saldo 1,3% nach oben, allerdings konnten nicht alle Blue Chips von dieser Aufwärtsdynamik profitieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.So habe die Aktie des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gegen den Trend am Gesamtmarkt 0,5% auf 168,46 EUR abgeben müssen. Damit würden die Papiere weiterhin in der rund 10 EUR breiten Schiebezone verharren, die sich in den zurückliegenden vier Wochen herausgebildet habe und der auch das frische Jahrestief, das am 6. Juli bei 157,26 EUR markiert worden sei, nichts habe anhaben können. Im Gegenteil, denn somit sei das Corona-Crash-Tief vom 16. März 2020 bei 162,20 EUR erneut erfolgreich auf den Prüfstand gestellt worden.Ausblick: Aus dem zuletzt skizzierten Szenario von einem möglichen Doppeltief sei nach dem jüngsten Rutsch unter die 170er-Marke nichts geworden, dafür habe sich bei der adidas-Aktie eine Schiebezone herausgebildet. Diese werde - das neue Jahrestief ausgeklammert - auf der Unterseite bei 160 EUR und nach oben bei etwa 170 EUR eingegrenzt. Das Long-Szenario: Um einen ersten Impuls auf der Oberseite auszulösen, müssten die Papiere (nach dem Sprung über die November-Abwärtstrendgerade) nun oberhalb des März-Tiefs bei 170,08 EUR aus dem Handel gehen. Gelinge danach auch der Ausbruch über den GD50 und das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 175,84 EUR, hätten die Notierungen Raum für einen Hochlauf bis an den Bremsbereich um 185,00 EUR. Darüber würde dann das Juni-Hoch bei 191,20 EUR warten, das zusammen mit der 100-Tage-Linie einen weiteren Doppelwiderstand bilde. Das Short-Szenario: Würden die Kurse per Tagesschluss unter das 2020er-Tief (Corona-Tief) bei 162,20 EUR fallen, dürfte die 160er-Marke und damit die untere Begrenzung der Schiebezone auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Levels könnte einen ersten Test des neuen Jahrestiefs bei 157,26 EUR nach sich ziehen, wobei mit Notierungen unterhalb dieses Niveaus bereits mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 150,00 EUR gerechnet werden müsste. Würden die Papiere auch dort keinen nennenswerten Halt finden, wären die weiteren Unterstützungen auf dem Weg nach unten jeweils in Zehn-Euro-Schritten bei 140,00 EUR sowie 130,00 EUR zu finden. (Analyse vom 11.07.2022)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:165,74 EUR -1,54% (11.07.2022, 10:09)