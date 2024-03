Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

202,50 EUR +0,70% (21.03.2024, 08:37)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

199,94 EUR -0,45% (20.03.2024, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 160,03 EUR vom 1. Februar in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei am 22. Februar die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrochen und damit ein weiteres Long-Signal generiert worden. Das Papier habe bisher bis 208 EUR ansteigen können und befinde sich aktuell in einem Rücklauf. Dabei nehme die Aktie Kurs auf den 10er-EMA, wo der Rücklauf auslaufen könnte. Saisonal betrachtet sollte das Papier bis Anfang Mai kräftig zulegen können.AusblickDie adidas-Aktie könnte die Korrektur, wie bereits in den Vorwochen, im Bereich um den 10er-EMA beenden und wieder nach oben abdrehen. Die nächste Anlaufmarke wäre das Verlaufshoch bei 208 EUR, darüber dann die Marke von 210 EUR. Rutsche die Aktie doch unter den 10er-EMA ab, wäre die nächste Auffangmarke bei 191,60 EUR zu sehen. Saisonal betrachtet sei es In den vergangenen 25 Jahren zwischen dem 20. März und dem 9. Mai in 23 von 25 Fällen zu einem Kursanstieg der Aktie gekommen. Daher könnte die Saisonalität dem Papier zusätzlichen Rückenwind geben. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze adidas-Aktie: