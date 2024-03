Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

25,16 EUR -0,94% (27.03.2024, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

25,33 EUR +0,84% (26.03.2024)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



2008 in Berlin gegründet, baut Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen - sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken. (27.03.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) charttechnisch unter die Lupe."False breaks are followed by fast moves" - im langfristigen Monatsbereich liefere die Zalando-Aktie derzeit ein Lehrbuchbeispiel für diese alte Tradingweisheit. So habe der Titel zu Jahresbeginn den Bruch der wichtigen Haltezone bei 19/17 EUR und in der Folge ein neues Rekordtief (15,95 EUR) hinnehmen müssen. Anschlussverkäufe seien dann aber Fehlanzeige gewesen, sodass das Papier die zuvor genannten Schlüsselunterstützungen schnell habe zurückerobern und den Abwärtstrend seit Februar 2023 (akt. bei 21,06 EUR) brechen können.Damit dürfte die Zalando-Aktie das Schlimmste überstanden haben, zumal auch verschiedene Indikatoren die aktuellen Trendwendeambitionen untermauern würden. Sowohl der RSI als auch der MACD würden positive Divergenzen aufweisen. Der Trendfolger nutze die konstruktive März-Entwicklung zudem für ein neues Einstiegssignal. In diesem Umfeld markiere das Tief vom März 2020 bei 27,33 EUR ein erstes Etappenziel, bevor die Hochpunkte vom Sommer 2023 bei gut 32 EUR wieder auf die Agenda rücken würden. Um die beschriebene Trendwende dagegen nicht zu gefährden, gelte es zukünftig nicht mehr in den ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze Zalando-Aktie: