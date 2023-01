ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (12.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Eine absolute "Kraut und Rüben"-Phase habe die SHOP APOTHEKE-Aktie seit Februar 2021 erlebt. Von fast 250 EUR sei der Titel auf unter 40 EUR zurückgefallen. Erst auf diesem Level sei es zuletzt zu einer Stabilisierung gekommen. Das sei fast zu schwach ausgedrückt, denn der dynamische Jahresstart sorge nun für den Abschluss einer Bodenbildung. Diese charttechnische Trendwende werde durch die letzten Monatskerzen bestätigt. So hätten die kleinen Körper der letzten drei Monate den beschriebenen Stimmungswandel bereits angedeutet. Rein rechnerisch ergebe sich nun ein Anschlusspotential bis rund 66 EUR. Dieses Kursziel harmoniere bestens mit diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 65 EUR. Auch bei den quantitativen Indikatoren (z.B. SL, MACD) sei es zuletzt zu einer signifikanten Verbesserung gekommen.In der Summe würden derzeit eine ganze Reihe von Argumente für eine nachhaltige Wende zum Besseren sprechen. Die SHOP APOTHEKE-Aktie habe deshalb nach Erachten der Analysten die Kurve bekommen. Um diese Einschätzung nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 52,46 EUR zurückzufallen. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:59,38 EUR +1,37% (12.01.2023. 08:58)XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:57,88 EUR +1,69% (11.01.2023, 17:35)