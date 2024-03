Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

144,30 EUR +2,34% (18.03.2024, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

144,85 EUR +2,73% (18.03.2024, 11;47)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (18.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.E-Rezepte über das Smartphone ohne PIN einlösen: Die zuständige Gematik habe den Weg frei für diese Lösung gemacht und die Entscheidungsträger die entsprechenden Spezifikationen verabschiedet. Ein Segen für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy, die sich von der Einführung dieses Einlöseweges noch bessere Geschäfte erhoffen würden. Die Aktie des Unternehmens nähere sich dem 52-Wochen-Hoch nach den News weiter an.Die für die E-Rezept-Einführung zuständige Agentur Gematik habe am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass die Gesellschafterversammlung die Spezifikationen verabschiedet habe, um E-Rezepte über das Smartphone ohne PIN einzulösen. Laut dem Hauck & Aufhäuser-Analysten Christian Salis sei die "eHealth CardLink-Lösung" für Online-Apotheken von entscheidender Bedeutung, da sie die Online-Einlösung von Rezepten erheblich erleichtere. Für Redcare sei dies eine äußerst positive Nachricht.Salis erwarte daher ab dem zweiten Quartal anziehende Umsätze bei Redcare Pharmacy. Der Analyst rate unverändert zum Kauf der MDAX-Papiere und sehe derzeit Luft bis 175 Euro.Die Neuigkeiten in der Anwendung des E-Rezepts seien für Onlineapotheken großartig, so Analyst Michael Heider von Warburg Research bereits in der vergangenen Handelswoche. Zu einer Kaufempfehlung habe der Experte allerdings nicht bewegt werden können: Die Einstufung laute weiterhin "hold" mit einem Zielkurs von lediglich 138 Euro."Der Aktionär" bleibe für Redcare Pharmacy mittel- bis langfristig weiter optimistisch gestimmt. Die jüngsten E-Rezept-Entwicklungen würden der Online-Apotheke klar in die Karten spielen.Investierte Anleger geben keine Aktie aus der Hand und setzen auf einen baldigen charttechnischen Ausbruch, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link