Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

128,55 EUR -0,43% (04.03.2024, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

128,10 EUR -1,46% (04.03.2024, 16:22)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (04.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Am Freitag vergangener Handelswoche sei die Redcare Pharmacy-Aktie deutlich unter Druck geraten. Stifel-Analyst Yannik Siering habe dafür die steigende Nervosität im Markt aufgrund des Mangels an Updates über die Veröffentlichung einer Spezifikationsliste als Grund dafür ausgemacht. Kurzfristig richte sich der Fokus der Anleger jedoch auf die bevorstehende Zahlenvorlage samt Ausblick.Vorläufige Umsatzzahlen zum vierten Quartal respektive Gesamtjahr 2023 habe Redcare Pharmacy bereits publiziert. Demnach habe das Unternehmen in Q4 ein Absatzplus von knackigen 62 Prozent auf 531 Mio. Euro verzeichnet.Ergebnisseitig würden die Marktteilnehmer einen Verlust beim bereinigten EBITDA in Höhe von 11,1 Mio. Euro sowie einen Fehlbetrag pro Papier in Höhe von 0,39 Euro im vierten Quartal 2023 erwarten.Für 2024 würden die Analysten mit einem weiteren Umsatzzuwachs und weiteren Fortschritten bei der Profitabilität des MDAX-Unternehmens rechnen. Derzeit werde mit einem Erlösplus von rund 30 Prozent auf 2,32 Mrd. Euro kalkuliert. Beim bereinigten EBITDA belaufe sich die Schätzung für das bereits angelaufene Geschäftsjahr auf 76,7 Mio. Euro. Auf bereinigter Basis könnte Redcare Pharmacy somit unter dem Strich einen Gewinn je Aktie von 0,15 Euro ausweisen.DER AKTIONÄR rechne mit einem guten Ausblick und positiven E-Rezept-Aussagen. Interessierte Neueinsteiger sollten vor der Zahlenvorlage dennoch kein Risiko eingehen und diese abwarten. Wer bereits investiert ist, bleibt mit einem Stopp bei 103 Euro investiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: