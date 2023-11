ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (21.11.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) charttechnisch unter die Lupe.Jede Woche würden sie mit Hilfe von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren die 160 Aktien aus DAX, MDAX und SDAX filtern. Das mehrheitlich trendfolgende Modell fördere immer wieder spannende Trading-Kandidaten zu Tage. Ein solcher sei derzeit die Redcare Pharmacy-Aktie, die gemessen an unseren objektiven Kriterien, derzeit eine gute Figur mache. Doch der Titel habe noch mehr zu bieten, denn es komme noch ein vielversprechender Chartverlauf hinzu. Neben einer großen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation liege zusätzlich noch eine trendbestätigende Flagge vor. Dank des Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 114,56 EUR) habe das Papier jüngst dieses Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst. Es liege derzeit also ein doppelter Rückenwind vor. Bestätigt werde der beschriebene Ausbruch durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Rein rechnerisch halte die beschriebene Flagge ein Kursziel von rund 131 EUR bereit, wohingegen die große, untere Umkehr noch auf deutlich mehr hoffen lasse. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)