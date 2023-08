ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie: A2AR94

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie: RDC

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (07.08.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) charttechnisch unter die Lupe.Hier stimme das Chartbild auch weiterhin, trotz August-Korrektur. Auf diesen einfachen Nenner lasse sich der Kursverlauf der Redcare Pharmacy-Aktie bringen. Der Titel zähle weiter zu den absoluten Topperformern des deutschen Kurszettels. Die charttechnischen Schlüsselargumente würden dabei "Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021" sowie "abgeschlossene, inverse Schulter-Kopf-Schulter" lauten. Aus der Höhe der beschriebenen Trendwendeformation ergebe sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 160 EUR. Diese Zielmarke decke sich sehr gut mit diversen Hochpunkten der letzten Jahre. Mit anderen Worten: Seit dem Jahr 2020 habe dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt. Für eine wichtige Bestätigung der laufenden Kursrally würde in diesem Kontext ein Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 120 EUR sorgen. Um die gute Ausgangslage nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, gelte es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 100 EUR zurückzufallen. Dies würde die o. g. S-K-S-Umkehr negieren und entsprechend sei dieses Level als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:114,45 EUR -0,56% (07.08.2023, 09:11)Xetra-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:115,00 EUR +0,17% (04.08.2023, 17:35)