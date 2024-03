XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

131,50 EUR +2,18% (06.03.2024, 15:17)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (06.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender habe ein wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2023 hinter sich. Was das laufende Fiskaljahr betreffe, wolle Redcare Pharmacy weitere 30 bis 40% beim Umsatz zulegen und erneut eine positive bereinigte EBITDA-Marge erzielen. Gehe es nach dem Gros der Analysten, habe der MDAX-Wert weiteres Aufwärtspotenzial.Bei Redcare Pharmacy würden die Aussichten stimmen. Als führende europäische Online-Apotheke dürfte das Unternehmen im besonderen Umfang von der Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland profitieren. Denn gerade im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente sei die Online-Penetration immer noch überschaubar. In einem freundlichen Gesamtmarkt sollte sich Redcare Pharmacy in den kommenden Wochen wieder den bisherigen Jahreshochs annähern. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:131,70 EUR +1,54% (06.03.2024, 15:31)