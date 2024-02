NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Die Ergebnisse für das vierte Quartal hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, da der Umsatz verfehlt, aber durch höhere Margen ausgeglichen worden sei, während die Prognosen für 2024 mit dem Konsens und der Einschätzung des Unternehmens übereinstimmen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine verbesserte Preisgestaltung bei zusätzlichen Buchungen sollte die Bedenken hinsichtlich des Drucks auf die durchschnittlichen Verkaufspreise widerlegen. Morgan Stanley sehe eine klare Diskrepanz zwischen der zugrunde liegenden Ertragsqualität/Wachstum und der Bewertung der First Solar-Aktie.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die First Solar-Aktie bestätigt und das Kursziel von 237 auf 245 USD angehoben. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:140,16 EUR +4,78% (28.02.2024, 16:26)