Walt Disney schnallt den Gürtel enger!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney plant, trotz guter Quartalszahlen, eine Reduzierung seines Personals um rund 7000 Stellen (3% der Belegschaft) und eine Kostensenkung von 5,5 Milliarden Dollar. Dies wurde bei der Quartalszahlenpräsentation bekannt gegeben. Es wurde auch bekannt, dass Disney+ nach Preiserhöhungen Abonnenten verloren hat. Vor diesem Hintergrund kündigte Bob Iger, der zum Konzern zurückkehrte, einen großen Umbau des Konzerns an, der in drei Bereiche umstrukturiert werden soll: Unterhaltungseinheit (TV, Film und Streaming), ESPN-Sportnetzwerke und eine Direct-to-Consumer- und International-Einheit.

Wird der Support halten?

Die technische Entwicklung hat sich innerhalb der letzten Wochen und Monate recht positiv gezeigt. Doch eventuell stoßen die Bullen jetzt an einen harten Widerstand. Der Kursbereich von 120 bis 125 US-Dollar wirkte schon in der Vergangenheit für ein Absinken des Kurses. Um den Trend jetzt weiterhin aufrechtzuerhalten, kommt auf der Unterseite die Unterstützungsmarke von 106 US-Dollar in den Fokus. Diese sollte halten. Mit Unterschreiten trübt die Lage ein und die glatte und deswegen auch psychologische interessante 100er-Marke kommt zum wiederholten Mal in den Fokus.

Die Experten sind durchweg optimistisch!

Die Credit Suisse hat das Kursziel für Disney angehoben und die Einstufung auf “Outperform” beibehalten. Das erste Quartal des Medienkonzerns lief besser als erwartet. Der Umbauplan des neuen CEO hat die über den Markterwartungen liegenden Annahmen für 2024 und darüber hinaus untermauert. BofA Securities, Goldman Sachs, Wolfe Research und Loop Capital bewerten die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating und haben ihre Zielpreise ebenfalls angehoben.

Sollten Walt Disney Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...