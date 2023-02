Tesla: Akute Gefährdung des Grundwassers!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel will Tesla, Umweltverbände und Behörden zusammenbringen, um über nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Tesla-Gelände in Grünheide zu diskutieren. Ein Sprecher des Ministeriums hat einen Terminvorschlag für Anfang März gemacht. Ziel ist es, die Grundsätze der Zusammenarbeit zu besprechen. Tesla hatte auf einem Parkplatz mehr als 100 Pfähle eingebracht, um eine Überdachung mit Solarmodulen zu bauen, ohne dass eine Genehmigung vorlag.

Der Landkreis, der auch die Genehmigungsbehörde ist, ist vom Vorgehen von Tesla enttäuscht. Die Pfahlgründungen werden derzeit untersucht, aber es wird nicht von einer akuten Gefährdung des Grundwassers ausgegangen. Es gibt auch Streit um die Überwachung des Grundwassers im Werk, das Teil eines Wasserschutzgebiets ist. Die Bürgerinitiative Grünheide kritisiert die Behörden und fordert, bei dem Treffen mit dabei zu sein.

Tesla wird Gebäude beziehen!

Tesla Motors wird das Gebäude 300 Shingle Way beziehen, das 57.447 qm groß ist und von TriOut Advisory Group besessen wird. Das Gebäude wird vorbereitet, um die nächste Location für den Tesla Motors Flagship Store zu sein, was es zu einem der größten im Land macht. TriOut Advisory Group ist stolz darauf, mit Tesla Motors zusammenzuarbeiten, um eine unvergleichliche Lage für das Unternehmen zu bieten, um seine innovativen Fahrzeuge zu präsentieren. Geplant, um Mitte 2023 zu öffnen, wird Tesla in Cool Springs in Franklin, TN vollständig betriebsbereit sein und eine Fahrzeuggalerie, ein Servicecenter und Supercharger beherbergen.

