Lowe's Cos Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen über Aktien verstärken oder sogar verändern. Je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen haben wir bei Lowe's Cos eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten dies als "neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lowe's Cos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 213,76 USD lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 226,85 USD um +6,12 Prozent höher, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 218,52 USD, was einer Abweichung von +3,81 Prozent entspricht und zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "gut" Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Lowe's Cos mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,66 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt aktuell 50 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 35. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher in fundamentalen Kriterien ein "gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Lowe's Cos in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "neutralen" Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "schlechte" Richtung zeigt. Insgesamt erhält Lowe's Cos von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "neutral" Rating.