Alphabet-Aktie: Raghavan warnt!

Der Chef des Google-Suchmaschinen-Systems warnte im Rahmen eines Zeitungsinterviews vor den Gefahren künstlicher Intelligenz in Chatbots. Google-Mutterunternehmen Alphabet kämpft derzeit gegen die Konkurrenz von ChatGPT, einer erfolgreichen App. Prabhakar Raghavan, Senior Vice President bei Google und Leiter von Google Search, sagte der Zeitung “Welt am Sonntag”: “Künstliche Intelligenz kann manchmal zu etwas führen, das wir Halluzination nennen”. Eine Maschine könne eine überzeugende, aber komplett erfundene Antwort geben, was eine der wichtigsten Aufgaben sei, dies auf ein Minimum zu beschränken.

Alphabet stellte diese Woche seinen eigenen Chatbot Bard vor, aber das Software-System teilte in einem Werbefilm falsche Informationen, was einen Verlust von 100 Milliarden US-Dollar Marktwert für das Unternehmen bedeutete. Alphabet führt derzeit noch Tests mit Bard durch und hat noch keinen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Raghavan sagte: “Wir spüren die Dringlichkeit, aber auch die große Verantwortung. Wir wollen auf keinen Fall die Öffentlichkeit täuschen.”

JPMorgan sieht höheres Kursziel!

JPMorgan, die US-Bank, hat ihre Bewertung für Alphabet auf “Overweight” belassen und das Kursziel auf 118 US-Dollar festgelegt. Analyst Douglas Anmuth erklärte in einer Studie, dass die erste öffentliche Vorstellung des Google-Chatbots Bard gestern enttäuschend verlief und den Aktienkurs belastet hat. Obwohl die künstliche Intelligenz gestützte Suche transformativ ist, befindet sie sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Es ist daher schwierig, die Fähigkeiten der Konkurrenten abzuschätzen und zu beurteilen, wie gut die Technologie in Suchmaschinen implementiert werden kann.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alphabet-Analyse vom 12.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...