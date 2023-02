Airbus-Aktie: Das wurde Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Schon eine Weile tobte die Auseinandersetzung von Airbus und Qatar Airways. Es ging um beschädigte A350 Oberflächen. Brüchige Lackstellen ließen die katarische Luftfahrtaufsicht QCAA hellhörig werden und diese übten Druck auf Qatar Airways aus. Diese wiederum musste zahlreiche Maschinen des Typs A350-900 und A350-1000 am Boden lassen. Daraufhin hatte Qatar Airlines von Airbus Schadensersatz gefordert. Airbus hat hingegen dann so reagiert, dass offene Bestellungen von 50 A321neo und 19 A350-900 Flugzeugen storniert wurden.

Es war ein regelrechtes hin und her!

Die Streitigkeiten schaukelten sich also immer mehr hoch. Doch kam es interessanterweise zu einer “gütlichen und einvernehmlichen” Einigung. Inzwischen ist ein Reparaturprojekt angelaufen. Der Kurs der Airbus-Aktie befindet sich unterdessen weiterhin in einem interessanten Bereich. Bereits im Jahre 2021 und 2022 kam es zu einem Abprallen in dem Bereich um etwa 120 €. Wie es scheint, können die Bullen auch dieses Mal nicht für keinen Durchmarsch sorgen. Zumindest bisher nicht. Der Preis kommt vorerst unter Druck. Auf der Unterseite ist es aus markttechnischer Sicht nicht wichtig, das letzte prägnante Tief von rund 107 € zu halten.

Airbus-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Airbus-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Airbus kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...