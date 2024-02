Plug Power - das Comeback läuft an

Wir sprechen mit dem Kapitalmarktexperten von Robomarkets, Jürgen Molnar, über FED, Plug Power, Adidas und Co.

FR: Fed-Chef Powell hat klargestellt, dass eine Zinssenkung im März unwahrscheinlich ist. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Jürgen Molnar: Die klare Absage von Fed-Chef Powell hat zu Gewinnmitnahmen geführt, da einige Anleger auf eine „dovishere“ Kommunikation gehofft hatten. Die Märkte könnten nun die bisher eingepreisten Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf graduell auspreisen, was zu Anpassungen führen könnte. Es gibt allerdings noch Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Mai.

FR: Der DAX näherte sich knapp der 17.000er Marke. Sehen wir bald einen neuen Rekord?

Jürgen Molnar: Der DAX kam knapp vor der 17.000er Marke zum Stillstand. Die Aussicht auf ein Erreichen des Allzeithochs hängt nun stark von den Ergebnissen und Ausblicken der „Magnificent Seven“ ab, insbesondere von Amazon, Apple und Meta. Positive Nachrichten könnten zu einem Kursfeuerwerk führen.

FR: Was beschäftigt ihre Kunden?

Jürgen Molnar: Tech-Aktien boten in den vergangenen Wochen ein hervorragendes Umfeld für Trader. Besonders Tesla bot eine Berg-und-Talfahrt, aber auch bei Nvidia, Super Micro und Co. war richtig Musik drin. In Deutschland sehen wir ein vorsichtiges Comeback bei Zalando. Die Aktie war massiv abgestürzt. Auch der Bitcoin wird von unseren Kunden gehandelt. 2024 gehen wir wieder auf Tour. Die ersten beiden Termine für Robomarkets-Seminare sind in der Schweiz.

FR: Adidas verzeichnete trotz überraschendem Gewinn im letzten Jahr einen deutlichen Rücksetzer. Was steckt dahinter?

Jürgen Molnar: Adidas erlebt trotz eines überraschenden Gewinns einen Kursrückgang, hauptsächlich aufgrund der trüben Prognose und des angekündigten Minus nach dem „Yeezy“-Aus. Langfristig bleibt die Aktie für Anleger interessant.

FR: Plug Power zog zuletzt deutlich an. Was sind die Gründe dafür?

Jürgen Molnar: 2023 wurde noch über einen möglichen Zahlungsausfall bei Plug Power diskutiert, nun hellt sich das Bild auf. Optimismus verbreiten Analysten in den USA: Die Experten von Roth MKM haben das Kursziel für das Papier von Plug Power mal von 4,50 auf 9,00 Dollar verdoppelt. Zeitgleich wurde der Wasserstoff-Titel von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft. Der CEO äußerte sich in einem Interview optimistisch und liess durchblicken, das Plug Power um eine Kapitalerhöhung möglicherweise umhin kommt. Das schmeckt den Shortsellern auf der Aktie überhaupt nicht.