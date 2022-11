Musk schwächt Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

von Harald Zwick - 21.11.2022, 08:30 Uhr

Die Tesla-Aktie erscheint angeschlagen und steht davor, die Kernunterstützung bei 177,81 US-Dollar zu durchbrechen. Gründe, um vorsichtig zu sein, gibt es mehre. Sowohl finanzielle Ressourcen als auch Schlüsselmitarbeiter werden von Tesla abgezogen und bei Twitter eingesetzt.

Tesla Aktionäre fürchten, dass das Engagement von Elon Musk bei Twitter das Geschäft beim E-Auto-Hersteller schwächt. Der E-Auto-Bauer steht operativ vor einem entscheidenden Jahr. Doch Firmenchef Elon Musk kümmert sich um das übernommene Netzwerk Twitter und zieht Schlüsselmanager von Tesla ab. Auch das 56-Milliarden US-Dollar-Vergütungspaket für Musk in Form von Tesla-Aktien ruft Widerstand hervor. Der Tesla-CEO muss dieses Paket erst vor Gericht verteidigen. Sein Standpunkt betont die Rechtmäßigkeit des Pakets. Als dieses 2017 vereinbart wurde, habe er es für unwahrscheinlich gehalten, dass seine damals ums Überleben kämpfende Firma erfolgreich wird. Der Kläger wirft wiederum ein, dass die vorgegebenen Leistungsziele leicht zu erreichen gewesen seien.

Zum Chart

Seit Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Niveau von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 177,81 US-Dollar. Hält der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie an, könnte die Kernunterstützung in der kommenden Woche auch unterschritten werden. Der nächste Support findet sich am Niveau bei 154,28 US-Dollar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Die chinesische Null-COVID-Politik könnte den beabsichtigten Absatz von Automobilen negativ beeinflussen. Um gegenzusteuern und Subventionen zu lukrieren, senkte der Autobauer am 24. Oktober 2022 im chinesischen Markt die Preise für das Modell Y und Modell 3.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 205,52 // 236,92 Euro Unterstützungen: 177,81 // 154,28 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN JQ9KJ3) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,04 profitieren. Das Ziel sei bei 149,01 US-Dollar angenommen (8,72 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 32 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 206,50 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,15 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JQ9KJ3

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,70 - 5,74 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 237,95 US-Dollar

Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 237,95 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 180,19 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,72 Euro Hebel: 3,04

Kurschance: + 52 Prozent Quelle J.P. Morgan

