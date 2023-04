Inflationssorgen bremsen DAX aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Zinserhöhungen durch die Notenbanken erhalten durch die geplante Drosselung der Ölfördermengen der OPEC+ einen kräftigen Dämpfer. Schließlich waren es rund um den Globus vor allem die fallenden Energiepreise, die den Abwärtstrend in den Inflationsraten eingeläutet hatten. Dieser könnte nun wieder gestoppt werden, womit das Zinsgespenst auf das Börsenparkett zurückkehren dürfte. Gerade für Europa wären steigende Preise für Öl und Gas ein mittelschweres Problem, da sie zusätzlich zur drohenden Lohn-Preis-Spirale weiteren Inflationsdruck erzeugen dürften.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Inflations- und Zinssorgen könnten so auch dem Deutschen Aktienindex einen Strich durch die Rechnung machen und den in der vergangenen Woche gut vorbereiteten Anstieg auf das Jahreshoch zunächst verhindern. Auch sind es nur noch rund 600 Punkte oder vier Prozent bis zum Allzeithoch, was in einem statistisch starken Börsenmonat April durchaus ein realistisches Ziel hätte sein können. Nun aber dürfte vieles davon abhängen, wie sich die Ölpreise in den kommenden Wochen entwickeln.

Im abgelaufenen Quartal hat der DAX eine beeindruckende Perfomance hingelegt. 12 Prozent beträgt das Plus, es war das beste Quartal seit Einführung des Index. Der S&P 500 an der Wall Street kann immerhin auf sieben Prozent Plus zurückblicken, der Technologieindex Nasdaq gewann 17 Prozent. Der Dow Jones allerdings, der oft als Vergleich zum DAX genutzt wird, blieb ohne Veränderung.

Eine Besonderheit steht in dieser Woche an. Am Freitag haben alle wichtigen Börsen geschlossen, dennoch werden in den USA die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Reagieren können die Investoren also erst nach dem langen Wochenende, was an der Frankfurter Börse für eine hohe Volatilität zum Handelsstart am Dienstag nach Ostern sorgen könnte. Die Wall Street handelt bereits am Ostermontag wieder.