DAX vor holprigem Wochenausklang

Es könnte ein holpriger Wochenausklang für den Deutschen Aktienindex werden. Gerade noch so zum gestrigen Handelsschluss über die Marke von 15.500 Punkten gerettet, steht diese heute bereits wieder zur Disposition. Mit den schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürfte es für den Index auch schwer werden, die Hürde vor dem Wochenende erneut anzulaufen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Börse musste in dieser Woche einen Nackenschlag nach dem nächsten in Form von Inflationsdaten aus den USA hinnehmen. Zuletzt waren die Erzeugerpreise im Januar mit 0,7 Prozent mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Konnte sich der Aktienmarkt nach den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsdaten, die ebenfalls einen hohen Inflationsdruck indizierten, noch berappeln, waren die gestrigen Zahlen wohl der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Angst vor einer restriktiven US-Notenbank, die noch lange nicht am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen ist, ist mit voller Wucht an die Börse zurückgekehrt.

Die Allianz öffnete ihre Bücher und konnte einen deutlichen Gewinnanstieg vermelden. Mit über 14 Milliarden Euro verdiente der Versicherer im vergangenen Jahr im operativen Geschäft rund sechs Prozent mehr. Das Wachstum ist umso beeindruckender, da man als Marktführer bereits einen großen Teil des Marktes bedient. Am Erfolg sollen nun auch die Aktionäre beteiligt werden. Die Dividende wird erhöht und führt zu einer Dividendenrendite von stattlichen fünf Prozent. Durchaus ein Grund zum Kauf der Aktie. Allerdings konnte das Papier in der Rally seit Anfang Oktober auch überproportional zulegen. Sollte der Markt jetzt drehen, wäre die Fallhöhe der Allianz-Aktie entsprechend hoch.