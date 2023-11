DAX droht Tiefschlafphase

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ohne Impulse aus New York droht dem Deutschen Aktienindex kurz vor der 16.000er Marke zumindest mal bis Montag eine Tiefschlafphase. Von der zwar eher nur psychologischen, aber dennoch nicht zu unterschätzenden Hürde trennten den Index gestern gerade einmal noch zwei Punkte, bevor er aus Respekt wieder umdrehte. Und auch an der Wall Street konnten die starken Nvidia-Zahlen nur kurz begeistern, bevor es mit der Aktie und dem Gesamtmarkt nach unten ging.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Aktienmärkte sind überkauft und es ist nur eine Frage der Zeit, wann Gewinnmitnahmen einsetzen und so eine gesunde Korrektur im Aufwärtstrend einleiten. Wären da nicht die Erfahrungen aus einigen Feiertagen in den USA mit Blick auf das Eigenleben in Frankfurt. Niedrige Umsätze sind kein Hinderungsgrund für weiter steigende Kurse. Bleibt das Geschäft auf der Verkäuferseite aus, könnte es heute oder morgen vielleicht doch und quasi aus dem Nichts über die 16.000 Punkte gehen.

Die deutsche Börse zieht ihre Lehren aus dem Abgang von Linde aus dem DAX. Nach dem schmerzlichen Verlust des Schwergewichts will sie nun gegensteuern. Die Kappungsgrenze der deutschen Indizes wird zum Frühjahr kommenden Jahres erhöht, von zehn auf 15 Prozent. Diese definiert, wie hoch das maximale Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Index sein darf. So werden große Player ausgebremst, wenn sie im Vergleich zu anderen Aktien im Index zu stark steigen. Dies soll nun nicht mehr passieren und ihnen damit der Anreiz genommen werden, auf den größeren Finanzplatz USA zu wechseln. Aktuell wäre SAP von der noch laufenden Regelung betroffen. Die Aktie kennt aktuell nur eine Richtung und kann nun zumindest aus dieser Sicht ungehindert weiter steigen und so auch den DAX mitziehen.