DAX: Verhaltener Wochenstart

Letzte Woche noch Euphorie und Allzeit-Hoch

Nun Konsolidierung und mögliche Verkaufstendenzen

- Nächste charttechnische Widerstände: 16.890, 17.003, Allzeit-Hoch

- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.630, 16.529, 16.387

- Oberes Bollinger-Band: 17.075, Mittleres Bollinger-Band: 16.368 und Unteres Bollinger-Band: 15.661

- 100-Tage-Linie: 15.674 und 200-Tage–Linie: 15.746 sowie: 38-Tage-Linie: 15.815

- Indikatoren: MACD: überkauft | Slow-Stochastik: fallend | Momentum: positiv

- Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

- Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.760 erwartet

- (Trailing-) Stopp-Loss: 16.630, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Der deutsche Leitindex konnte letzte Woche das heiß erwartete Allzeit-Hoch markieren. Die prompt darauf einsetzende Konsolidierung zeugt von der schon länger herrschenden – unterschwelligen - Unsicherheit und Nervosität.

Was bedeuten das alles nun für den heutigen Wochenstart?

Der DAX wird mit einer Konsolidierung in die neue Woche starten. Die 17.000 werden dabei vorerst keine große Rolle spielen. Eher geht der Blick in Richtung 16.630.

Der DAX hat erstmal sein kurzfristiges Potential nach oben hin ausgeschöpft. Die zuletzt noch überbordende Euphorie gepaart mit neuem Allzeit-Hoch (17.003) hat sich deutlich abgekühlt.

Die spürbar negative Entwicklung zum Wochenschluss zeigt, dass nun vorerst das Potential nach oben hin ausgereizt scheint. Vielen wird nun bewusst, dass die Fallhöhe durch die letzten Wochen deutlich gestiegen ist. Durch diesen Anstieg der letzten Wochen waren auch die markttechnischen Indikatoren deutlich überhitzt. Sowohl der Trendfolgeindikator MACD als auch die kurz- bis mittelfristige Slow-Stochastik zeugen nun von möglichen Gewinnmitnahmen. Die kurzfristige Slow-Stochastik dreht weiter nach unten ab. Der Trendfolgeindikator MACD steht zudem kurz vor einem möglichen Verkaufssignal.

Es ergeben sich somit folgende chart- und markttechnische Szenarien für den heutigen Wochenstart:

Der deutsche Leitindex wird nicht an das Hoch bei 17.003 heranreichen. Nach unten ist das Potential zunächst bis 16.630 zunächst begrenzt. Sollte diese Stütze allerdings doch brechen, dann gibt es bei 16.529 die nächste Auffanglinie. Gemessen an Chart- und Markttechnik sowie den Sentiment-Indikationen ist es sehr wahrscheinlich, dass der DAX heute in der Bandbreite von 16.837 und 16.630 tendieren wird. Die dynamische Haussebewegung der letzten Wochen ist vorerst gestoppt. Die Euphorie weicht nun der Vorsicht. Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.760 erwartet

Fazit:

- Konsolidierung und Seitwärtsbewegung auf sehr hohem Niveau

- Gewinnsicherung- und Gewinnmitnahmen stehen im Fokus

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.