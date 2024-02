DAX: Seitwärtsstart auf sehr hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX bleibt weiter auf sehr hohem Niveau

Fibonacci-Projektionen geben weiterhin Orientierung

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.444, 17.490, 17.761

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.220, 17.050, 16.784

· Oberes Bollinger-Band: 17.322, Mittleres Bollinger-Band: 17.022 und Unteres Bollinger-Band: 16.722

· 100-Tage-Linie: 16.189 und 200-Tage–Linie: 16.040 sowie: 38-Tage-Linie: 16.851

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.390 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.220, 17.050, 16.784 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Zunächst seitwärts in die neue Woche. Der deutsche Leitindex hat zuletzt seine Kursziele eindrucksvoll erreicht und auch bestätigt. So fungiert die Fibonacci-Projektion bei 17.220 nun als Unterstützung und wird wohl heute auch zum dritten Mal in Folge halten. Der DAX wird sich allerdings mit dem nächsten Fibonacci-Ziel bei 17.490 Zählern erstmal weiterhin schwertun. Er bleibt aber mit ihm auf Tuchfühlung. Für den heutigen Montag sollte man sich daher zunächst auf leichte Abgaben in den ersten Handelsminuten einstellen. Nichtsdestotrotz werden die 17.220 Punkte aller Voraussicht nach halten.

Der weiterhin entscheidende Kompass bleiben die chart- und markttechnischen Signale. Diese geben uns auch heute wieder eine gute Orientierung. Insbesondere die Fibonacci-Projektionen bei 17.220 und 17.490. In dieser Bandbreite wird der DAX die neue Handelswoche beginnen. Das Obere Bollinger-Band ist allerdings ein Indiz dafür, dass er sich heute wohl eher in Richtung 17.220 als in Richtung 17.490 bewegen wird. Das Obere Bollinger-Band notiert aktuell bei 17.322 und könnte recht bald unterschritten werden. Trotz allem bleibt der deutsche Leitindex aber auf weiterhin sehr hohem Niveau.

Leichte Gewinnmitnahmen nicht gleichbedeutend mit etwaiger Trendwende: Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich wieder neutral. Das Volumen ist überdurchschnittlich und bestätigt damit deutlich das aktuell weiterhin anhaltende sehr hohe Niveau. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku bestätigen ebenfalls weiterhin den übergeordnet anhaltenden Aufwärtstrend. Das Momentum ist nach wie vor im positiven Bereich. Kurzfristig ausgerichtete Anleger sollten sich bezüglich Stopps und Absicherungen an der Fibonacci-Linie bei 17.220 Indexzählern sowie der charttechnischen Unterstützung bei 17.050 Punkten orientieren. Durch den jüngsten „Run“ wurde nicht nur ein neues Allzeithoch erreicht, sondern auch das Obere Bollinger-Band überschritten. Ein Indiz für heute zunächst rückläufige Notierungen. Allerdings sind diese technisch betrachtet auf 17.220 bis 17.050 begrenzt. Heute aller Voraussicht nach einsetzende Gewinnmitnahmen ändern am weiter sehr hohen Niveau nichts.

Fazit:

· Fibonacci-Linien bieten weiterhin sehr guten Kompass

· 17.490 Punkte das nächste Ziel

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.