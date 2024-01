DAX - das Rekordhoch wird schwer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Wall Street hat in den vergangenen Tagen den Takt vorgegeben und der Deutsche Aktienindex kam nach dem Ausbruch aus seiner Komfortzone nicht umhin, ihr zu folgen. Nun allerdings sieht es so aus, als würde die Dynamik in New York etwas abflachen, was die noch gut einhundert Punkte bis zum Allzeithoch für den DAX zu den letzten, schweren Metern eines Marathons werden lassen könnten. Tesla konnte mit seinen Zahlen zum vierten Quartal so gar nicht überzeugen und damit nicht an die guten Nachrichten von Netflix und SAP tags zuvor anknüpfen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Heute nun steht die Sitzung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda. Zwar erwartet hier niemand bereits eine Zinssenkung und auch in Sachen Zeitpunkt hat EZB-Präsidentin Lagarde in Davos die Spannung schon herausgenommen. Deshalb dürfte es heute für die Investoren lediglich darum gehen, zwischen den Zeilen noch ein paar Details zu Tempo und Ausmaß der Zinssenkungen 2024 herauszulesen.

Für den Platzhirschen unter den E-Autoproduzenten wird die Luft zunehmend dünner. Tesla bekommt mehr und mehr die Konkurrenz aus China zu spüren. Firmenlenker Musk dämpfte nun erstmals ein wenig die Euphorie in Sachen Wachstum. Vor Tesla liege eine Phase des Übergangs, aus der der Konzern allerdings langfristig als Sieger vom Platz gehen würde, so Musk.

Kurzfristig allerdings trennen sich die Anleger von den Papieren, die Aktie setzt ihren Abwärtstrend der vergangenen Monate fort und fällt nachbörslich unter die Marke von 200 US-Dollar. Positiv anzumerken ist allerdings, dass sich die Marge nach den Rabattexzessen der vergangenen Monate nun zumindest stabilisiert hat. Dennoch dürften die kommenden Jahre mit wachsender Konkurrenz und abnehmender Kaufbereitschaft nicht einfach für den E-Autopionier werden.