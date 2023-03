DAX Index X-Sequentials Trading für die 11. KW. 2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,

die Abonnenten*innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen haben heute im DAX Index 882 Punkte gewonnen. Der Einstieg erfolgte bei 15.487 Punkten und 15.245 Punkten. Der Stopp wurde von 16.295 Punkten auf, 15.707 Punkte gesetzt. Die Short-Positionen wurden heute bei 14.925 Punkten aufgelöst.

Der DAX Index eröffnete am Montag, dem 13.3.2023 bei 15.435,16 Punkten. Das Tageshoch lag bei 15.435,81 Punkten. Bei 14.887,44 Punkten wurde das Tagestief erreicht. Der Schlusskurs lag bei 14.959,47 Punkten.

Beim DAX-Index wurde am Tiefpunkt bei 11.862,84 Punkten Ende September 2022 ein bullishes X-Sequentials X7 Kursmuster formiert und es war infolgedessen eine größere Aufwärtsbewegung zu erwarten. Der DAX-Index bildete am 7.3.2023 bei 15.706,37 Punkten einen Hochpunkt aus. Die Kursprognose aus dem vergangenen Oktober 2022 ist erst vollständig, wenn die Tagesschlusskurse klar oberhalb von 15.700 Punkten notieren. Erst bei klarem Erreichen der Kurszielzone bei 15.680 Punkten bis 16.510 Punkten, wobei hier das Mittel bei 16.095 Punkten als eigentliches Kursziel genommen werden kann (7XZ) gilt die Kursprognose aus dem letzten Oktober 2022 als abgeschlossen und es kann im Anschluss ein Kursrückgang bis 13.060 Punkten erwartet werden, wobei sich das Mindestkursziel bei 13.947 Punkten befindet. Bis dahin besteht die Gefahr, dass es sich derzeit nur um eine "kleine" Korrektur handelt.

Sollte das eigentliche Kursziel in Aufwärtsrichtung doch erreicht worden sein und sollte mir dieses im Augenblick nicht ersichtlich sein, dann ist wie folgt vorzugehen:

Der DAX Index hat heute eine X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15.083,00 Punkten unterboten, befindet sich aber derzeit innerhalb eines Unterstützungsbereichs, der bis 14.690,00 Punkten verläuft. Eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung erscheint daher als wahrscheinlich. Eine klare Umkehr des Trends in Abwärtsrichtung liegt vor, wenn der DAX Index nochmals in Aufwärtsrichtung verläuft, spätestens bei 15.410 Punkten Widerstand findet und im Anschluss den Tiefpunkt unterbietet, dass der zu erwartenden Gegenbewegung in Aufwärtsbewegung voranging. Dieses Tief ist derzeit das heutige Tagestief und befindet sich bei 14.887,44 Punkten. Es wäre dann eine Abwärtsbewegung bis mindestens 13.947 Punkten und eigentlich bis 13.060 Punkten zu erwarten. Aufgrund der letzten Zinsschritte ist dieses Szenario zu präferieren.

Sie finden Updates zum DAX Index im "DAX Index X-Sequentials Day-Trading Forum" auf www.Technical-Trading Profits.com.

Dort gelangen sie auch zu den ersten Teilen eines kostenlosen X-Sequentials Chartanalyse Methode Kurses (zweiter Menüpunkt).

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist erschienen.

Sie finden in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen nachfolgende Titel:

VIX, DAX 40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, BTC/EUR, ETH/EUR, CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber, Wheat (Weizen).

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!

80 % Trefferquote der Handelssignale