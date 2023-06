Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading 21.6.2023

der DAX Index eröffnete am Dienstag, dem 20.6.2023 bei 16100.29 Punkten und erreichte im Anschluss mit einem Tagestief bei 16069.10 Punkten die prognostizierte X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 16093 Punkten bis 16055 Punkten. Das Tageshoch lag in der Folge bei 16184.30 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 16111.31 Punkten.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/YR8ThzC/DEU40-2023-06-20-19-09-59-c15f5.png

Es werden nun so lange steigende Kurse bis 16527 Punkten bis 16625 Punkten erwartet, solange die Marke von 16055 Punkten nicht unterboten wird.

Es gelten für einen Long-Einstieg die nachfolgenden Handelssignale.

Nachfolgend die Handelsmarken.

Diese sind permanent gültig.

Dieses bedeutet, dass nach einem Ausstoppen, dieselbe Handelsmarke noch einmal gilt.

Es werden jeweils zwei Versuche anberaumt.

1)

Long bei 16306 Punkten.

Stopp bei 16216 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

2)

Long bei 16373 Punkten.

Stopp bei 16312 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

3)

Long bei 16224 Punkten.

Stopp bei 16080 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Sie finden das X-Sequentials DAX Index Daytrading im Technical-Trading-Profits.com "Trading Forum".

