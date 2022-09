DAX Index X-Sequentials Prognose Update 37 KW 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Seit dem letzten Update 6.9.2022 notierte der DAX-Index, ausgehend von einem Schlusskurs von 12871.45 Punkten, nicht bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten tiefer, sodass ein weiterer Kursverfall ausblieb. Es wurde die Prognose eines Kursanstiegs bis in den Kursbereich der X-Sequentials “X” Marke des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters bei 13455.70 Punkten bis 13650 Punkten erfüllt. Der Hochpunkt lag am 13.9.2022 bei 13564.83 Punkten. Der DAX-Index fiel im Anschluss bis 12952.09 Punkten. Der Schlusskurs am Mittwoch, den 14.9.2022 lag bei 13027.99 Punkten.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Wie der obigen Kursgrafik zu entnehmen ist, liegt seit Unterbieten der X-Sequentials Aufwärtstrend Marke bei 13165.78 Punkten ein Verkaufssignal vor.

Dieses bedeutet, dass tiefere Kurse so lange zu erwarten sind, solange die Kurse unterhalb dieser Marke notieren.

Der Hochpunkt vom 13.9.2022 bei 13564.83 Punkten jedoch fiel nicht auf das X-Sequentials Zeit Ziel am 19.9.2022.

Dieses bedeutet, dass die Möglichkeit steigender Kurse besteht.

Für steigende Kurse bis in einen X-Sequentials Kurszielbereich bei 13795 Punkten bis 13890 Punkten, ist es notwendig, dass der DAX-Index die Marke von 13499.99 Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 13350.65 Punkten nicht unterbietet.

Sollte dieses nicht eintreffen, dann ist mit tieferen Kursen bis in die zweifache X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten zu erwarten.

Eine vorherige Kurszielzone befindet sich bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten.

Viel Erfolg!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und erhalten Sie die aktuellen und profitabelen Analysen, Prognosen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte, Forex, und Rohstoffe (Commodities)!

Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen (Ihr Kauf ist hier von Stripe.com abgesichert).

Link:

Zum Bestellformular des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading